Eskişehir'de yapılan denetimlerde 11 şüpheliye işlem yapıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 11 şüpheliye işlem yapılırken, yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah ve silahlara ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 64 adet fişek ve 3 adet bıçak geçirildi.

Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 11 şüpheliye işlem yapılırken, yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah ve silahlara ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 64 adet fişek ve 3 adet bıçak geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, 22-29 Kasım tarihleri arasında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 11 şüpheli 'ye işlem yapılırken, yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah ve silahlara ait şarjörler,1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 64 adet fişek ve 3 adet bıçak geçirildi. - ESKİŞEHİR