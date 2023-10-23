Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 535,93 gram sentetik uyuşturucu, 103 sentetik hap, 10,97 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. 50 şüpheliden 6'sı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 535,93 gram sentetik uyuşturucu, 103 sentetik hap, 10,97 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından adli işlem yapılan 50 şüpheliden 6'sı, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.