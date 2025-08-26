Eskişehir'de "Terörsüz Türkiye Basın Buluşması" düzenlendi

Eskişehir'de, AK Parti ve MHP il başkanlıkları tarafından "Terörsüz Türkiye Basın Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turkuaz Restoran'da düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Terörsüz Türkiye" idealine olan inanç ve kararlılıklarını Eskişehir'den yükselen güçlü bir sesle duyurmak için bir araya geldiklerini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" yolunda artık son düzlüğe girildiğini kaydeden Albayrak, "Bu süreçte asla provokasyonlara kapılmayacak, saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz. Birlik, beraberliğimizi hedef alan tüm saldırılarla omuz omuza vererek beraberce mücadele edeceğiz. Türk, Kürt ve Arap hep birlik ve beraberlik içinde olacağız. Eskişehir olarak biz de Cumhur İttifakı çatısı altında 'tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet' ilkeleri doğrultusunda mücadelemizi her daim olduğu gibi aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

Albayrak, bu mücadelenin sadece güvenlik meselesi değil aynı zamanda gelecek nesillerin yarınları, şehirlerin huzuru ve ülkenin istiklali olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Unutmayalım ki terörle mücadele sadece sınır boylarında ya da belli bölgelerde değil her şehrin, mahallenin ve yüreğin içinde kazanılır. Biz de buradan, 'Eskişehir olarak bu davanın yanındayız, tam destek veriyoruz' çağrısını net biçimde ilan ediyoruz. Burada özellikle vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Onların bizlere emanet ettiği bayrağımız, toprağımız ve onurumuz, daima başımızın üzerinde dalgalanacaktır. Gözlerini kırpmadan evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini toprağa veren şehit annelerimiz, babalarımız, eşleri ve evlatları... Sizlerin vakur duruşu, sabrı ve duası bu milletin en büyük güç kaynağıdır. Biliniz ki fedakarlığınız, acınız ve gururunuz asla unutulmayacak. Hatıralarınız, bu ülkenin bağımsızlık destanında ilelebet yaşayacaktır. Sizler, yalnızca kendi evladınızın değil bu topraklarda yaşayan her bir insanın annesi, babası, kardeşi oldunuz."

Türkiye'nin, halkının desteğiyle terörü yeneceğini vurgulayan Albayrak, birlik ve beraberlik içinde çok daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğini kaydetti.

MHP İl Başkanı İsmail Candemir ise Türk ve Türkiye vizyonu için birlik ve beraberliğin sağlaması gerektiğini dile getirerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destekle 'Terörsüz Türkiye'nin bir devlet projesi haline geldiğini kaydetti.

Eskişehir'de Cumhur İttifakı teşkilatları olarak 2 liderin gösterdiği yolda bir ve beraber hedefe doğru ilerlediklerine dikkati çeken Candemir, şunları ifade etti:

"Burada kimsenin aklına şu gelmesin, liderimizin başından beri belirttiği, Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında üstüne basarak söylediği gibi bu bir al ver süreci değil. Bu bir pazarlık süreci değil. Buradaki derdimiz, bir tane Mehmetçiğin bir damla kanı akmadan, bir tane annenin bir damla gözü gözyaşı akmadan, bir babanın saçına ak düşmeden biz bu süreci bitirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Birilerinin dediği gibi perde arkasında, kapı aralarında herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Süreç Meclis Başkanımızın başkanlığında komisyon marifetiyle devam etmektedir. Derdimiz bir, beraber olabilmektir. Bakın yaşadığımız coğrafya çok sıkıntılı. Yeni bir dünya kuruluyor. Burada da Türkiye yerini almak zorunda. Türkiye bölgesinde lider ülke olmak zorunda. Bunun da adımları zaten hızlı olarak atılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu çok daha fazla dile getirip, birlik beraberliğimizi bozmadan bu nihai hedefe mutlaka ulaşacağız."

Candemir, 13 Eylül'de Bursa, Yalova, Balıkesir, Konya, Bolu, Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya illerinin katılımıyla "Terörsüz Türkiye Eskişehir Buluşması" düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, MHP Kadın Kolları Başkanı Leman Sivri ve Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Ceyhan da katıldı.