Eskişehir'de terör suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Eskişehir'de anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan aranan O.Y. ve FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan E.R.Ç. yakalandı. Zanlılar cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda terör suçundan müebbet hapis ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan 2 firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda Eskişehir'de olduğu tespit edilen, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan O.Y. ile 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan örgüt mensubu E.R.Ç., polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Firari şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR