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Eskişehir'de terör propagandası yapan 5 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üniversitelerde dersleri boykot eylemi yaptıkları ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Eskişehir'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Özgür Öğrenci İnisiyatifi ve Demokratik Öğrenci Meclisi (DÖM) yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir'de üniversitelerde dersleri boykot eylemi yaptıkları, sosyal medya mecralarında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte eleman kazandırma çabası içinde oldukları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü ve PKK terör örgütünün 27 Kasım'daki sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edilen 1'i kadın 5 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., M.T., G.A., E.K. ve A.A. isimli 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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