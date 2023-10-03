Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sansasyonel eylemlerin önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. 1 şahıs cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de Terör Örgütüne Üye Olan Bir Kişi Yakalandı

Eskişehir'de suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kamu düzenini sağlanması, vatandaşların temel hak ve hürriyetleri ile can ve mal güvenliklerini hedef alan terör örgütleri tarafından gerçekleştirilebilecek sansasyonel eylemlerin önlemesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 25 ekip ve 72 personel görev yaparken, 55'i yabancı uyruklu toplam 477 şahıs ve 45 araç sorgulandı.

Yapılan kontrollerde, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR