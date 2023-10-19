Eskişehir'de Tefecilik Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Eskişehir'de gerçekleştirilen çalışmalarda 'Tefecilik' yaparak vatandaşların 9 milyon TL değerinde mağduriyet yaşamasına neden olan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve kimlik fotokopisi ele geçirildi.

Türkiye genelinde düzenlenen Kafes Operasyonu'nda Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 'Tefecilik' yaparak vatandaşların 9 milyon TL değerinde mağduriyet yaşamasına neden olan 5 şüpheli yakalandı.

Yurt genelinde başlatılan Kafes Operasyonu çerçevesinde Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Tefecilik' yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde yüksek faizle borç para vererek senet imzalatan ve icra takibiyle vatandaşları mağdur eden 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Vatandaşlara 9 milyon TL değerinde mağduriyet yaşattığı tespit edilen şahısların ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve kimlik fotokopisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR