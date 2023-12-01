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Eskişehir'de servis araçlarına denetim

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan şoförlere ceza kesildi ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca sürücülere trafik kuralları ve güvenli sürüş yöntemleri konusunda eğitim verildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü timleri, kentin çeşitli noktalarında 527 servis aracını denetledi.

Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 38 servis şoförüne toplam 45 bin 455 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca jandarma ekipleri, denetimlerde 152 sürücüye Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıttı.

5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 43 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 4 sentetik ecza, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 15 fişek ile bir tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

14 kişiye işlem yapılan çalışmalarda 5 şüpheli tutuklandı.

1463 sürücüye idari para cezası uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü timleri, 20 bin 242 araç sürücüsünü denetledi.

Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 1463 sürücüye 2 milyon 560 bin 464 lira idari para cezası kesildi.

192 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, alkollü araç kullanan 32 sürücünün ehliyetlerine el konuldu.

Bu arada, 623 vatandaşla öğrenciye de trafik kuralları ile trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve güvenli sürüş yöntemlerine ilişkin eğitim verildi.

Kaynak: AA / Politika

Eskişehir Jandarma Politika Haberler

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