Eskişehir'de Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Eskişehir'de yapılan polis denetimlerinde 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 kesici alet ve 220 fişek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tabancaların sahipleri hakkında yasal işlem başlattı.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Kent genelinde denetimler gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarda 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 kesici alet, bir şarjör ile 220 fişek ele geçirdi.
Ekipler, tabancaların sahipleri hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yaptı.
Kaynak: AA / Politika