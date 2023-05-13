Eskişehir'de propaganda dönemini her iki parti de kortej ile tamamladı

Eskişehir'de propaganda döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kala hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı milletvekili adayları ve partilileri kortej yürüyüşü yaptı.

Eskişehir'de propaganda döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kala hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı milletvekili adayları ve partilileri kortej yürüyüşü yaptı.

Yarın yapılacak olan seçimler için bir ayı aşkın süredir devam eden propaganda dönemi bugün 18.00 itibariyle sona erdi. Caddelerde, sokaklarda hemen her alanda farklı programlarda seçmenlerle bir araya gelen adaylar ve parti temsilcileri, vatandaşlarla bir araya geldi.

Eskişehir'de seçim çalışmalarını yürüten Cumhur İttifakı temsilcileri, Hamamyolu Caddesi'nde bir araya geldi. AK Parti Eskişehir 1'inci Sıra Milletvekili Adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ve diğer milletvekili adaylarının da katıldığı kortej, Yediler Parkı'nda son buldu. Yüzlerce partilinin katıldığı yürüyüşün ardından seçmene seslenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi size verdikten sonra Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol keşiflerinden bir tanesini açıkladık. Sadece o sahada bulunan petrol ülkemizde şu ana kadar ürettiğimiz petrolden daha fazla. Niye peki dün oralarda petrol aranmadı? Niçin bulunmadı? Bunu kimse düşünmüyor mu? Elbette sizler düşünüyorsunuz. Allah muhafaza geçmişte Cudi, Gabar adı neyle anılıyordu? Şehitlerimizle, analarımızın gözyaşlarıyla anıldı. Ama Mehmetçiğimiz artık orayı terörden teröristlerden temizledi. Biz de tüm mesaimizi, gayretimizi o bölgeye yoğunlaştırdık. Ama yetmez, yetmez. Daha da arkası gelecek inşallah. Maazallah yarın olumsuz bir sonuç olursa, geçmişte nasıl burada petrol aratmadılarsa, tarihte nasıl petrol bulunan kuyulara beton döktülerse, bunlar bunu tekrar yapmaktan korkmaz, çekinmez, utanmazlar" dedi.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı destekçileri karşı karşıya slogan attı

Odunpazarı Bölgesi'nde bir araya gelen Millet İttifakı milletvekili adayları ve partilileri ise Ulus Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Millet İttifakı kortejinin Cumhur İttifakı destekçilerinin toplandığı Hamamyolu Caddesi'nden geçmesiyle iki ittifakın destekçileri karşılıklı slogan attı. - ESKİŞEHİR

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