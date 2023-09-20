Eskişehir'de Polisler Gaziler Günü'nü Kutladı

Eskişehir'de polis ekipleri, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamak amacıyla Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Gaziler Günü kutlanarak, her zaman gazilerin yanında olunduğu vurgulandı.

Eskişehir'de polis ekipleri, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamak amacıyla Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamak amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından Muharip Gaziler Derneği'ne gerçekleştirilen ziyarette, Gaziler Günü kutlanarak, her zaman gazilerin yanında olunduğu vurgulandı. - ESKİŞEHİR