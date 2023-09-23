Eskişehir'de Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı: 8 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulamalarda 2 bin 114 kişi sorgulandı ve aranan 8 kişi yakalandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanırken, 5 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ayrıca, 2 araca cezai işlem uygulanırken, havalı tabanca, hassas terazi ve muşta gibi suç unsurları ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli de tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmasında 2 bin 114 şahıs ve 2 bin 755 araç sorgulanırken, aranması olan şahıslar yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı ile Tepebaşı İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı mahalleler, ara sokaklar, park ve bahçelerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde şok uygulama ve çalışmalar yapıldı. Yapılan faaliyetler neticesinde; 2 bin 114 şahıs, 2 bin 755 araç sorgulanarak 2 araca çeşitli maddelerden toplam bin 902 TL cezai işlem uygulandı. Yine ekiplerin çalışmalarında 1 şahıstan havalı tabanca ele geçirilmiş, 1 hırsızlık şüphelisi yakalanmış, 1 hassas terazi ve 1 adet muşta ele geçirildi İl genelinde 8 ayrı faili firar olayın şüphelisi yakalanarak gerekli işlemler uygulandı. Ayrıca, 2 şahsın hakaret suçundan arandığı, 2 şahsın basit yaralama suçundan arandığı, 5 şahsın yoklama kaçağı, 4 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı. Polis Merkezi Amirlikleri Güven Masası'na müracaatta bulunan 255 vatandaşa gerekli konularda yardımcı olundu. - ESKİŞEHİR