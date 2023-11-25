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Eskişehir'de PKK/KCK üniversite yapılanmasına operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat birimlerince yapılan çalışmalar sonucu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütünün Özgür Öğrenci İnisiyatifi ve Demokratik Öğrenci Meclisi (DÖM) yapılanması içerisinde Eskişehir'de faaliyet yürüttükleri, kentte yazılama ve üniversitelerde dersleri boykot eylemi yaptıkları, sosyal medya mecralarında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte eleman kazandırma çabası içinde oldukları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü ve 27 Kasım PKK terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde operasyon yapıldı. Operasyonda; R.A., M.T., G.A., E.K., A.A. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ö.A. isimli şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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