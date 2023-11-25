Eskişehir'de PKK/KCK üniversite yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR'de terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasında yer aldığı ve terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edilen 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Özgür Öğrenci İnisiyatifi ve Demokratik Öğrenci Meclisi (DÖM) yapılanması içerisinde faaliyet yürütüldüğünün tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 5 şüphelinin duvarlara örgütsel yazılar yazdığı ve üniversitelerde dersleri boykot eylemi yaptıkları, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte eleman kazandırma çabası içinde olduklarını belirledi. Ayrıca şüphelilerin PKK terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edildi. Bir süre takip edilen şüpheliler R.A., M.T., G.A., E.K. ve A.A. düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 terör şüphelisi, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.