Eskişehir'de PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 2 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından Eskişehir'de ikamet eden ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde B.K. ve A.Ç. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR