Eskişehir'de oy verme işlemi başladı

ESKİŞEHİR'de Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için kurulan 2 bin 191 sandıkta oy verme işlemleri, saat 08.00 itibarıyla başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nca 14 ilçede 688 bin 989 seçmen için 2 bin 191 sandık kuruldu. Oy kullanmak için sabah saatlerinde Melahat Ünügör Ortaokulu'na giden seçmenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kimlikleri ile seçmen kağıtları kontrol edilen seçmenler, 2 adayı yer aldığı Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için şeffaf sandıklarda oy kullandı. Erken saatlerden itibaren kentte, seçime yoğun katılım olduğu gözlendi.