Eskişehir'de oy verme işlemi başladı

ESKİŞEHİR'de Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Sabah erken saatlerde gelenler oy verme işlemi öncesi kuyruk oluşturdu.

Yüksek Seçim Kurulu'nca Eskişehir'de 2'si merkez 14 ilçede 688 bin 989 seçmen için 2 bin 191 sandık kuruldu. Oy kullanmak için sabah saatlerinde Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi'ne gelenler okul ve sınıfların önünde kuyruk oluşturdu. Oy verme işlemi saat 08.00'da başlarken, kimlikleri ile seçmen kağıtları kontrol edilen seçmenler, oy pusularına 'evet' mührü basarak şeffaf sandıklarda Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekilliği için oy kullandı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da oyunu Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi'ndeki 1058 numaralı sandıkta kullandı.