Eskişehir'de Operasyon: 509 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında arama kararı bulunan firari hükümlü ve şüpheli 509 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında cinayet, terör örgütü üyeliği, uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda, bazı suçlardan hakkında arama kararı bulunan firari hükümlü ve şüpheli 509 kişi yakalandı.

Polis ekiplerince 1-31 Ekim'de yapılan çalışmalarda, 123'ü firari hükümlü 509 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

"Cinayet" suçu kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10, "Uyuşturucu madde üretimi ticareti veya kullanımı" suçlarından 69, "Adam öldürme" suçundan 4, "Hırsızlık" suçundan 91, "Yağma" suçundan 18, "Silah ticareti, tefecilik yapmak ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlarından 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

37 farklı suçtan ise 309 şüpheli olmak üzere toplamda 509 şüpheli hakkında gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.