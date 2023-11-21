Eskişehir'de okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. 105 okul çevresi ile birçok iş yeri ve araç kontrol edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 105 okul çevresi ile 8 internet kafe, 6 oyun salonu, 6 kahvehane ve kafe, bahis oynanan bir bayi, 15 market, 9 tütüncü, 32 park ile 63 metruk bina kontrol edildi.

647 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 45 iş yeri ile 198 araç da denetlendi.