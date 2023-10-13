Eskişehir'de Oktoberfest Yasaklaması Eleştirildi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de düzenlenmesi planlanan Oktoberfest'in valilik tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Çakırözer, Eskişehir'in kültür sanat şehri ve gençlerin şehri olma özelliklerini ortadan kaldıran bu yasağın kabul edilemez olduğunu belirtti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da düzenlenen Oktoberfest'in Eskişehir'de valilik tarafından yasaklanmasıyla ilgili "Hal böyleyken 70 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu, üç üniversitenin bulunduğu Eskişehir'de böyle bir etkinliğin iptal ediliyor olması kabul edilemez. Eskişehir'in kültür sanat şehri, gençlerin şehri, yaşanabilir şehir olma özelliklerini bir anda ortadan kaldıran bir yasakla karşı karşıyayız" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İsttanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da yapılması planlanan 'Oktoberfest' festivalinin Eskişehir'de valilik tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Çakırözer, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA OCTOBERFEST FESTİVALLERİ DÜZENLENİYOR"

"Türkiye'nin en yaşanabilir olan kültür ve sanat şehri, gençlik şehri Eskişehir son günlerde yasakların şehrine dönüşmeye başladı. Geçen yıl Anadolufest iptal edilmişti. Bu yıl da Octoberfest iptal edildi. Gerekçesi aynı. Huzurun sağlanması, suç işlenmesinin engellenmesi... Valiliğin gerekçesi bu. Oysa valiliğe, güvenlik güçlerine düşen bu etkinlikler yapılırken güvenliğin sağlanması. Güvenlik sağlanamaz diye etkinliğin iptal edilmesi demokraside olmayacak bir iş. Zaten güvenlik makamları, mülki idare bunun için var. İnsanlar demokratik haklarını özgürce kullansın, güvenlik için kullanabilsin diye. Ayrıca, işin başka bir boyutu ise Türkiye'nin dört bir yanında Octoberfest festivalleri düzenleniyor.

"ESKİŞEHİR'DE BÖYLE BİR ETKİNLİĞİN İPTAL EDİLİYOR OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

İstanbul'da Volkswogen Arena'da, Ankara'da Cermodern'de, ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde, Antalya'da, İzmir'de yine bir çok benzer etkinlikler düzenleniyor. Hal böyleyken 70 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu, üç üniversitenin bulunduğu Eskişehir'de böyle bir etkinliğin iptal ediliyor olması kabul edilemez. Eskişehir'in kültür, sanat şehri, gençlerin şehri, yaşanabilir şehir olma özelliklerini bir anda ortadan kaldıran bir yasakla karşı karşıyayız. Valilik makamında rica ediyoruz, bu kararı gözden geçirin. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan aynı etkinliklere bakmalıdır.

"VALİLİKTEN KARARI GÖZDEN GEÇİRMESİNİ RİCA EDİYORUZ"

16 milyonluk İstanbul'da asayiş sağlanabiliyor, güvenlik sağlanabiliyor ama 900 binlik Eskişehir'de suç işlenmesinden korkuluyor. Bu kabul edilemez. İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de nasıl sağlanıyorsa Eskişehir'de de mülki idare makamları aynı güvenliği sağlar ve aynı şekilde hemşehrilerimizin sosyal bir etkinlikte bir araya gelmesini sağlayabilir. Biz, demokratik ülkelerde insanların bireylerin bir araya gelmesinin, huzur içinde güvenliklerinin sağlanarak bir araya gelmesinin mutlaka demokratik hak olduğunu inanıyoruz. Valilikten de konuya bu şekilde bakarak karardan gözden geçirmesini rica ediyoruz."