Eskişehir'de Öğrenciler KYK Yurdundaki Asansör Faciasını Protesto Etti

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'de yüzlerce üniversite öğrencisi, Aydın'daki KYK yurdunda yaşanan asansör faciasını protesto etti. Öğrenciler adına açıklama yapan Zeynep Tuncer, "Sizler bizim isteklerimizi göz ardı ettikçe ülkenin geleceğini de göz ardı ediyorsunuz. Öğrencisini yaşatmaktan aciz bir düzenle karşı karşıyayız. Arkadaşlarımız öldükten sonra yapılan hiçbir uygulama içimizi rahatlatmayacak bu devran böyle dönmez, bu düzen böyle gitmez. Artık yeter diyoruz! Genç yaşta intihar eden arkadaşlarımızın ölümü politiktir. KYK'da can veren arkadaşlarımızın ölümü politiktir" dedi.

Eskişehir'de bir haftada 2 üniversite öğrencisi yaşamına son verdi. Ardından Aydın'da kaldığı KYK yurdunda asansörün arızalanması nedeniyle üniversite son sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Eskişehir'de Espark AVM önünde toplanan öğrenciler, 'Türkiye uyuma öğrencine sahip çık' sloganlarıyla Ulus Anıtı'na yürüdü.

"BİZLERİ SİNDİRMEYE ÇALIŞANLAR DA BU CİNAYETLERİN FAİLİDİR"

Zeynep Tuncer şunları söyledi:

"Bugün burada, Eskişehir'de geçtiğimiz haftalarda Resul Alan'ın kampüs yemekhanesinde kendini asarak intihar etmesi, Mükrime Hatun Kız öğrenci yurdunda bir kardeşimizin 5. kattan atlayarak yaşamına son vermesi, Aydın'da Işıklı KYK Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencisi kardeşimiz Zeren Ertaş'ın ihmaller sonucu yaşamını yitirmesi ve ülkedeki yaşam koşullarının oluşturduğu sorunlar neticesinde kaybettiğimiz arkadaşlarımız için toplanmış bulunuyoruz. Bu ölümlerin düzenin getirisi olan birer cinayet olduğunun farkındayız ve ülkenin geleceği olan bizleri sindirmeye çalışanlar da bu cinayetlerin failidir.

"ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTESİNİN DÜŞMESİNİ UMURSAMIYORLAR"

Maalesef ki sorunlarımız sadece bunlarla da kalmıyor. Öğrenciler olarak en temel hakkımız olan barınma hakkına bile ulaşamıyoruz. Pek çoğumuz yetersiz yurt kapasiteleri ve fahiş fiyatlı kiralardan dolayı eğitimimize ara vermek hatta eğitim hayatımızı sonlandırmak zorunda kalabiliyoruz. Yurtlara yerleşebilen arkadaşlarımız ya inşaat molozlarıyla birlikte yaşamakta ya kurtlu yemeklere maruz kalmakta ya da 4 kişilik odalarda 6-8 kişi yaşamaya mecbur bırakılmakta. Bütün bunlar yetmezmiş gibi çok güvenli olduğu söylenen yurtlar biz öğrencilere mezar olmakta. Birileri çıkıp yurt kapasitelerini arttırdıklarını söylüyor ama öğrencilerin yaşam kalitesinin düşmesini umursamıyorlar. Daha birkaç gün önce Meclis'te verilen üniversiteli gençlerin sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin öneri AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

"ÖĞRENCİ ÖLÜMLERİ POLİTİKTİR"

Biz bu ülkenin gençleri olarak sefalet içerisinde yaşamaya çalışırken birileri saraylarında yaşayıp bizim de susup şükretmemizi bekliyorlar. Susmayacağız! Buradan tüm öğrenciler adına sesleniyoruz, bizler sadece insanca yaşamak istiyoruz. Bilinsin ki bir kişi daha eksilmek istemiyoruz diye çıktığımız bu yolda mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sizler bizim isteklerimizi göz ardı ettikçe ülkenin geleceğini de göz ardı ediyorsunuz. Öğrencisini yaşatmaktan aciz bir düzenle karşı karşıyayız. Arkadaşlarımız öldükten sonra yapılan hiçbir uygulama içimizi rahatlatmayacak bu devran böyle dönmez, bu düzen böyle gitmez. Artık yeter diyoruz! Genç yaşta intihar eden arkadaşlarımızın ölümü politiktir. KYK'da can veren arkadaşlarımızın ölümü politiktir."