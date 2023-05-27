Eskişehir'de Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü düzenlendi

CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nca, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe, CHP'den Eskişehir Milletvekili seçilen İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Recep Taşel, İYİ Parti İl Başkanı Emine Edizgil ile Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan da katıldı.