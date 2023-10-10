Eskişehir'de 'Kafes' Operasyonunda 18 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de yapılan 'Kafes' operasyonunda eğlence mekanlarına sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de, 'Kafes' operasyonunda, eğlence mekanlarına sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlayıp haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik 'Kafes' operasyonu düzenledi. 175 personelin katıldığı operasyonda, 12 şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı, 13 şüphelinin de farklı suçlardan tutuklanıp cezaevinde olduğu belirtildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, dün, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDEN SORGUYA GETİRİLDİLER

Kafes operasyonu kapsamında haklarında soruşturma açılan ancak farklı suçlardan cezaevinde olan, aralarında örgüt lideri ve üyelerinin de bulunduğu 9 şüpheli, savcılık talimatıyla cezaevinden ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 9 şüpheli hakkında da 'Kafes' operasyonu soruşturmasında tutuklama kararı verildi. Böylece, operasyonda 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.