Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yeni Adımlar

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları hakkında değerlendirme metni yayımladı. Açıklamada, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcılarının sayısının artırıldığı ve kadın cumhuriyet savcılarına da görev verildiği belirtildi. Ayrıca, ısrarlı takip suçuyla ilgili özel çalışmalar yapıldığı ve Musallat Olma Huzurumu Bozma kampanyası düzenlendiği ifade edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirme metni yayımlandı.

Açıklamada, 2022 yılında Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcılarının sayılarının artırıldığı, kadın cumhuriyet savcılarına da görev verildiği ifade edildi.

Şiddet suçlarıyla mücadele kapsamında paydaş kurumlar ile devamlı bir araya gelinerek toplantılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu toplantılarda hatalar ile sorunların masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "ısrarlı takip suçu"na ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca özel çalışmalar başlatıldığına değinilerek, bu kapsamda "Musallat Olma Huzurumu Bozma" yazılı kamu spotlarının kentin çeşitli noktalarına konuşlandırıldığı, konuya ilişkin hazırlanan el broşürlerinin vatandaşlara dağıtıldığı ve "Israrlı Takip Çalıştayı" düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ısrarlı takip suçu düzenlemesindeki amacın kadına yönelik şiddetin önüne geçilerek mağdurun korunması olduğunun altını çizdi.

Bu suçun cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis olduğuna değinen Yeldan, şunları bildirdi:

"Israrlı takip suçunun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen, boşanılan eşe karşı işlenmesi, mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen failce işlenmesi suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiş olup verilecek ceza bir yıldan 3 yıla kadar hapis olarak belirlenmiştir. Israrlı takip suçunun yürürlüğe girdiği 27 Mayıs 2022'den Kasım 2023'e kadar Eskişehir'de bu suça ilişkin 1573 soruşturma dosyası açıldı. Bu dosyaların 825'inde şüpheliler hakkında iddianame düzenlenerek dava açılmıştır. 234 dosyada ise takipsizlik kararı verilmiş olup, 438 dosya hakkında da soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Yeldan, geçen yıl 230 olan Aile Mahkemelerince tedbir kararlarını ihlal edenlere verilen disiplin hapsi cezası sayısının, bu sene yüzde 33 azalarak 154'e gerilediğini vurguladı.