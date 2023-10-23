Eskişehir'de Kadın Muhtarlar Onuruna Yemek Düzenlendi

Eskişehir AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, kentteki kadın muhtarlar onuruna yemek düzenledi.

Kadınların muhtarlığa yaklaşımı hem millete hizmet etme hem de demokrasi emanetine sahip çıkma anlamında farklı olduğunu belirten başkan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, yerel seçimler arifesinde kadın temsiliyetin artması temennisinde bulundu. Başkan Ünalır, konuşmasında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde kadınlarımıza verilen kıymet artarak devam etmiştir. 2004 yılında 117 olan kadın muhtar sayısı şu anda 1134'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yemeğe katılan Eskişehir Milletvekili Prof Dr Ayşen Gürcan, kadın muhtarlar ile tanışarak, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kadın muhtarların yoğun ilgisiyle interaktif bir şekilde geçen toplantı sonrasında kadın muhtarlar, teşekkürlerini sundu.

Düzenlenen yemeğe kadın muhtarların yanı sıra Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, İl Başkanı Süleyman Reyhan, Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz Şahin, AK Parti Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Zuhal Sezgin, ve Halkla İlişkiler Başkanı Tülay Karataş katıldı. - ESKİŞEHİR