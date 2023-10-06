Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin kaçak yollardan temin ettikleri sigara ve alkol ürünlerini satarak haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ekiplerce yapılan aramalarda 729 paket kaçak sigara, 20 kaçak elektronik sigara, 11 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.