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Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.