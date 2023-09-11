Eskişehir'de Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Yaptı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 'Cayrokopter' destekli olarak gerçekleştirilen trafik denetiminde 239 araç kontrol edilirken 20 araç sürücüsüne toplam 13 bin 355 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 'Cayrokopter' destekli olarak gerçekleştirilen trafik denetiminde 239 araç kontrol edilirken 20 araç sürücüsüne toplam 13 bin 355 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ulaşımının sağlanması maksadıyla trafik denetimi düzenlendi. Trafik Jandarmasının sorumluluk bölgesinde bulunan karayollarında Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde bulunan 'Cayrokopter' desteği ile gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde, 239 araç kontrol edildi. Kontrollerde 20 araç sürücüsüne farklı sebeplerde toplamda 13 bin 355 TL idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR