Eskişehir'de izinsiz yürüyüş sırasında 5 polis yaralandı
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Eskişehir'de gerçekleşen izinsiz yürüyüş sırasında çıkan arbedede 5 polis yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından öğrencilere adli kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Eskişehir'de 5 polisin yaralandığı izinsiz yürüyüş sırasındaki arbedede gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 üniversite öğrencisi, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Öğrenciler, ifadelerinin ardından adli kontrol kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika