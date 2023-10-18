Eskişehir'de İsrail Karşıtı Protesto

Eskişehir'de dün gece Valilik Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail, Gazze'deki Arap Baptist hastanesini vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'in hastaneye yaptığı saldırının ardından Türkiye'nin birçok yerinde İsrail karşıtı protestolar başladı. Eskişehir'de de dün gece 23.00 sularında Valilik Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etti.

Valilik Meydanı'ndan ESPARK AVM önüne kadar yürüyen vatandaşlar, 'Filistin halkı yalnız değildir', 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganlarını attı. Yürüyüşe, AKP Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan da katıldı.