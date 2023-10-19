Eskişehir'de İsrail'in Gazze'deki hastaneleri vurmasını protesto

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, İsrail'in Gazze'de hastaneleri vurmasını protesto etti. Platform adına yapılan açıklamada Amerikan emperyalizmi ve Siyonist İsrail'in Filistin halkının ortak düşmanı olduğu belirtildi.

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, İsrail'in Gazze'de hastanaleri vurmasını protesto etti. Yapılan açıklamada, "Amerikan emperyalizmi Filistin halkının ve tüm bölge halklarının ortak düşmanıdır, barışın ve kardeşliğin baş düşmanıdır. Bu ortak düşmana karşı birleşmeden, Siyonist İsrail'in katliamlarına da son verilemez" denildi.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Platform adına basın açıklaması yapan Özgür Erhun, İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalamasına tepki gösterdi.

"HAKLI OLAN FİLİSTİN HALKIDIR"

Özgür Erhun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail, Gazze'de hastane bombalayarak yaşlı, çocuk, kadın yüzlerce Filistinliyi katletti. Bu iğrenç katliam, İsrail'in olduğu kadar günlerdir onun arkasında duran ABD'den Batı'ya tüm emperyalist güçlerin sorumluluğundadır. Yıllardır bitmeyen katliamlar, günlerdir bir imha ve etnik temizlik savaşı olarak sürdürülüyor. Bu acımasız savaşı alkışlayanlar, İsrail'in Filistin halkına saldırılarını meşru müdafaa hakkı olarak destekleyenler katliamların da ortaklarıdır. Başından bu yana söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Haklı olan Filistin halkıdır, meşru olan da Filistin halkının direnişidir. İsrail işgalcidir, katildir!

"AMERİKAN EMPERYALİZMİ FİLİSTİN HALKININ DÜŞMANIDIR"

Ortadoğu'daki akan kanın sorumlusu olan Amerikan emperyalizmi Filistin halkının akan kanından da sorumludur. İşte AKP iktidarının Eş Başkanı olmakla övündükleri Büyük Ortadoğu Projesi, bütün haşmetiyle(!) dünyanın huzurunda. Dinci faşist Netanyahu'nun Filistin halkına yaşattığı bu büyük dram, Ortaçağ'dan kalmış bir dinler savaşı olarak sürdürülüyor. ABD, İsrail saldırılarını bölgede yeni bir askeri kuşatmanın da fırsatı olarak görüyor. Amerikan emperyalizmi Filistin halkının ve tüm bölge halklarının ortak düşmanıdır, barışın ve kardeşliğin baş düşmanıdır. Bu ortak düşmana karşı birleşmeden, Siyonist İsrail'in katliamlarına da son verilemez.

"YAŞASIN BAĞIMSIZ VE ÖZGÜR FİLİSTİN"

Emperyalizme karşı sessiz kalan hiç kimse asla kardeşliğin ve barışın savunucusu olamaz. Ülkemizde iktidarda olanlar bu iki yüzlülüğün parçasıdır. Bugün de Filistin halkı için gerçek tek bir adım atmaktan acizdirler. AKP iktidarına sesleniyoruz; kınamaktan başka bir şey yapacaksanız ve katliamlara karşı gerçek bir tavır alacaksanız İsrail'le askeri ve ekonomik tüm ilişkileri kesin, anlaşmaları iptal edin. Amerikan üslerini kapatın. Filistin halkının mücadelesi bağımsız ve özgür bir Filistin mücadelesidir. Nehirden denize, bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulana kadar emperyalizme ve siyonizme karşı Filistin halkının eylemleri de direnişleri de haklıdır. ve biz geçmişte devrimcilerin Filistin yürüyüşlerinde olduğu gibi, direnen Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı, insanlığa sahip çıkmak için ayağa kalkmaya Filistin halkına ses vermeye çağırıyoruz. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun Siyonizm! Yaşasın Bağımsız ve Özgür Filistin!"