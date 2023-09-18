Eskişehir'de Huzur Uygulaması: 14 Arama Sonucu Yakalama Yapıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 'Huzur Uygulaması'nda 4 bin 678 kişinin sorgulaması yapıldı. Aramalarda 14 kişi yakalanırken, 2 tabanca ele geçirildi. Ayrıca, eksiklikleri sebebiyle 2 işletmeye işlem yapıldı ve 16 araca toplamda 36 bin 280 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece 'Huzur Uygulaması' yapıldı.

İl genelinde 21.00 ile 24.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamaya 270 personel, 3 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Tim personeli katıldı. Uygulamada 4 bin 678 şahsın sorgulaması yapıldı. Araması olan 14 ve yoklama kaçağı olan 4 şahıs yakalandı. Aramalarda biri kurusıkı 2 tabanca ele geçirildi. Denetlenen 86 umuma açık yerdeki 2 işletmeye eksiklikleri sebebiyle gerekli işlemler yapıldı. Uygulama sırasında 512 araç kontrol edilirken, 16 araca toplamda 36 bin 280 lira idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR