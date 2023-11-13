Eskişehir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda Tutuklama

Eskişehir'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir araçta yakalanan düzensiz göçmenlerin yanı sıra araç sürücüsü de göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Eskişehir'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışma kapsamında durdurulan bir araçtaki yabancı uyruklu 6 kişiden 2'sinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Araç sürücüsü M.A'nın ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

2 cep telefonu ve 1? banka dekontuna el koyan ekipler, aracı da trafikten men etti.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.