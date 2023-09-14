Eskişehir'de Genel Bilgi Tarama Uygulaması: 12 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan geniş çaplı uygulamada 4 bin 372 vatandaşın Genel Bilgi Tarama (GBT) bakılırken, 436 araçta kontrol edildi. Uygulama sonucunda 12 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan aranan kişiler tespit edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan geniş çaplı uygulamada 4 bin 372 vatandaşın Genel Bilgi Tarama (GBT) bakılırken, 436 araçta kontrol edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü 270 personel 3 Çevik Kuvvet Tim personelinin katılımıyla dün 21: 00-24: 00 saatleri arasında Asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 4 bin 372 şahsın GBT'sine bakıldı. Sorgulamalarda ise, farklı suçlardan aranması olan ve idare para cezaları bulunan 12 şüpheli yakalandı. Öte yandan 3 şahsın da yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Üst aramalarında uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Uygulamada üst aramalarında 1 şahsın yapılan üst yoklamasında 1,91 gram metamfetamin ve 0,30 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek yakalandı.

Uygulamada 86 umuma açık yer denetlenirken, 1 şahsın SGK ve kimlik bildirim kaydının olmadığı, 2 işletmenin canlı yayın müzik izin belgesinin bulunmadığı, 2 işletmede ise mesul müdürün işletmede olmadığı tespit edildi. 436 araç kontrol edilirken, 27 araca toplam 40 bin 851 lira cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR