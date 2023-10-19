Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şahıs, 5 ayrı suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu ticareti suçundan aranıyordu.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Beylikova'da icra edilen faaliyet sonucunda 5 ayrı suçtan kaydı bulunan ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.A. yakalandı.

Şüpheli F.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.