Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hırsızlık, uyuşturucu gibi 19 ayrı suçtan kaydı bulunan G.O. adlı şahıs, Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışma sonucunda gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına amacıyla Odunpazarı ilçesinde çalışma yaptı.

Hırsızlık, uyuşturucu gibi 19 ayrı suçtan kaydı bulunan, hırsızlık, cezaevinden firar suçlarından ise 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.O. yakalandı.

Odunpazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen G.O, cezaevine teslim edildi.