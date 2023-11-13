Eskişehir'de Filistin'e Destek İçin Duvar Yazıları

Eskişehir'de vatandaşlar, kentin çeşitli bölgelerindeki duvar yazıları ile Filistin'e verdiği destek vermeye ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Eskişehirliler, 'Kudüs İslam'ındır' yazısıyla dikkat çekiyor.

Eskişehir'de vatandaşlar, kentin çeşitli bölgelerindeki duvar yazıları ile Filistin'e verdiği destek vermeye ediyor.

İsrail, geçtiğimiz 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı abluka ve saldırılarına devam ediyor. Eskişehir'de vatandaşlar ise çeşitli yöntemlerle İsrail'e tepki gösterirken, Filistin halkına destek çağrısı yapıyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde çeşitli afiş ve duvar yazılarıyla Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösteren Eskişehirliler, son olarak 'Kudüs İslam'ındır' yazısıyla dikkatleri çekti. Kentin çeşitli bölgelerine yazılan yazıları gören vatandaşların fotoğraf çektikleri görüldü. - ESKİŞEHİR