Eskişehir'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Eskişehir'de Kardeşlik Platformu üyeleri tarafından düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Yediler Parkı'nda toplanan grup adına konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Ramazan Anıl, İsrail'in 24 günde Filistin'deki binlerce insanı katlettiğini belirtti.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin 17 Ekim Salı günü bombalandığını anımsatan Anıl, şunları kaydetti:

"İsrail, günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayarak insanlığın gözü önünde Filistinlilere soykırım uyguluyor. Tarihteki vahşetleri ve soykırımları bile utandıran saldırılardan asla çekinmiyor, her geçen gün insanlık onuruyla bağdaşmayan saldırılarına yenisini ekliyor. Barışı, huzuru ve istikrarı temin edebilmek için var gücüyle çalışan biz Müslümanlara yapılan bu saldırıların hiçbir izahı ve haklı gerekçesi bulunmuyor. Uluslararası toplumun görmek, duymak ve bilmek istemediği vahşetlere yenilerini eklemekten imtina etmeyen İsrail, vicdansızlığını özellikle çocuklar üzerinden pekiştirmekten geri durmuyor."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.