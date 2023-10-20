Eskişehir'de FETÖ üyesi yakalandı

Eskişehir'de 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şubeleri ekiplerince yapılan çalışmada, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan M.T. isimli FETÖ/PDY mensubu olduğu belirlenen şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR