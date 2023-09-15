Eskişehir'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Eskişehir'de FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir örgüt mensubu, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı.

Ekipler, FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan örgüt mensubu A.Ö'nün Tepebaşı ilçesinde olduğunu belirledi.

Şüpheli A.Ö, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, cezaevine teslim edildi.