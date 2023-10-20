Eskişehir'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışma sonucu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan M.T. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Politika