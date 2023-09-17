Eskişehir'de FETÖ üyesi 3 firari yakalandı
Eskişehir İl Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Eskişehir İl Emniyet müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü C.G., Y.E. ile A.O.K. isimli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika