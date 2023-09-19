Eskişehir'de FETÖ üyeleri yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari FETÖ üyesi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından firari FETÖ üyesi şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.A., S.E. ve H.Ö. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.

Firari 4 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR