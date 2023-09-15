Eskişehir'de FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası olan A.Ö., jandarma ekiplerince yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası olan A.Ö., jandarma ekiplerince yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö.'nün Tepebaşı ilçesinde olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerince takibe alınan A.Ö. kısa sürede yakalandı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika