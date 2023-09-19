Eskişehir'de FETÖ/PDY üyeleri yakalandı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A., S.E., H.Ö. ile A.K.'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Bir süre takip edilen 4 hükümlü, polis ekiplerince gizlendikleri adreslere yapılan baskınla yakalandı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.