Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda 476'sı yabancı olmak üzere 3 bin 276 şahıs sorgulandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan 1 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 476'sı yabancı olmak üzere 3 bin 276 şahıs sorgulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye Geneli Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında kent genelinde yabancıların yoğun olarak yaşadığı mahalleler başta olmak üzere 21 aynı noktada 21 ekip ve 150 personel ile uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda 476'sı yabancı olmak üzere 3 bin 276 şahıs sorgulandı. 3 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalanmış gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan 1 şüpheli cezaevine teslim edildi. Çalışmalar kapsamında 14 düzensiz göçmen yakalanırken, evini düzensiz göçmenlere kiralayan 2 Türk vatandaşına 63 bin 130 TL idari para cezası uygulanırken, 110 araç kontrol edilip, trafik yönünden çeşitli maddelerden 86 bin 220 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR