Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçmenle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 42 yabancı uyruklu şahsa 488 bin TL para cezası yazıldı.

Eskişehir'de düzensiz göçmenlere 488 bin TL para cezası

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzensiz göçmenle mücadele kapsamında düzenlenen çalışmalarda 42 yabancı uyruklu şahsa 488 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Ekim ile 20 Ekim tarihleri arasında Düzensiz Göçle Mücadele amacıyla 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 59 şahıs kontrol edildi. Aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 22 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetimlerde, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 42 yabancı uyruklu şahsa 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 488 bin 595 TL İdari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmenler, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ESKİŞEHİR