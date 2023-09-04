Eskişehir'de DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Eskişehir'de özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele ve istihbarat şubelerine bağlı ekipler tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışında olduğu tespit edilen şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Özel harekat polislerinin dün sabah saatlerinde düzenlediği operasyon sonucu, Tacikistan uyruklu A.N. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR