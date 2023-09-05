Eskişehir'de DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandı

Eskişehir'de özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalanan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalanan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele ve istihbarat şubelerine bağlı ekipler tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışında olduğu tespit edilen şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Özel harekat polislerinin dün sabah saatlerinde düzenlediği operasyon sonucu, Tacikistan uyruklu A.N. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DEAŞ üyesi şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR