Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
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Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında Valilik Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Valilik Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları başladı. Kutlamalar çerçevesinde Valilik Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Atatürk büstüne sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı. Tören Askeri Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı söylenmesiyle sonra erdi.
Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı İsmail Güneykaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, askeri erkan, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR