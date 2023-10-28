Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve diğer konulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda marketler, oyun salonları, okul çevreleri ve parklar denetlendi, şüpheliler sorgulandı ve gerekli işlemler yapıldı.

Eskişehir'de Çocuk İşçiliği ve Diğer Konulara Yönelik Çalışmalar Devam Ediyor

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce çocuk işçiliğinin önlenmesi ve diğer konulara yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çocuk Şube Müdürlüğünce 23-27 Ekim'de yapılan çalışmalarda 8 market ve tekel bayisi, 2 oyun salonu, 33 okul çevresi ve park kontrolü yapıldı. Ekipler, 34 okul ziyaretinde bulundu, 39 şüphelinin sorgulamasını gerçekleştirdi.

Polis tarafından okul çevresinde yapılan denetimlerde okulla ilişiği olmayan ve okul çevresinde bulunduğu tespit edilen 2 şüpheliye para cezası uygulandı.

Kavşaklarda dilencilik yaparken ya da su satarken görülen küçük yaşta 12 çocuk, gerekli işlemler için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlk Kabul Birimi'ne teslim edildi.

Okul çevresinde üzerinde bıçak taşıyan bir kişiye de ekipler tarafından adli işlem yapıldı.